エノモトが後場急騰し、２０００年９月以来、約２５年５カ月ぶりの高値をつけた。きょう午後１時ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績・配当予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の２７０億円から３００億円（前期比１１．６％増）、営業利益予想を１０億円から１６億円（同２．６倍）に引き上げており、業況を評価した買いを引き寄せている。 売上高はコネクタ