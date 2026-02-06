東京電力ホールディングスは大幅反発。朝安後に切り返している。同社は６日に記者会見を開き、柏崎刈羽原発６号機で発生したトラブルの調査結果と対策について説明し、９日に再び原子炉を起動すると明らかにした。６号機を巡っては１月２１日に再稼働したが、その後に機器の不具合が判明し、原因を調査するため一旦停止していた。先行きの見通しがつき、買い安心感が広がったようだ。 出所：MINKABU PRESS