三越伊勢丹ホールディングスが大幅高で６連騰。同社は６日午後１時、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の最終利益予想を従来の６２０億円から６５０億円（前期比２３．１％増）に引き上げたほか、自社株買いと配当予想の増額修正も開示しており、これらを好感した買いが株価を押し上げた。 国内百貨店における海外顧客売上高は訪日中国人の減少