2026年2月1日、DIY系YouTuberのとっことんDIYが自身のYouTubeチャンネルを更新。二重窓のDIYについて紹介した。 （関連：【画像あり】防寒対策、プラダン二重窓の制作過程） 今回使う材料は、マスキングテープ、強力両面テープ、レール、プラスチックダンボール、プラスチック用ノコギリ、ツヤ消しだ。まずは、窓の鍵の幅を開けて、窓枠にマスキングテープを貼っていく。次は、マスキングテ&#