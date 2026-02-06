午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７４２、値下がり銘柄数は８０７、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位には食料、建設、石油・石炭、電気・ガスなど。値下がりで目立つのはその他製品、医薬品、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS