アル・ナスルからフェネルバフチェにレンタル中のコロンビア代表FWジョン・デュランが今冬に新天地を求めるようだ。5日、イタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現在22歳のデュランは母国のエンビガドやメジャーリーグ・サッカー（MLS）のシカゴ・ファイアーを経て、2023年1月にアストン・ヴィラへ加入した。徐々に頭角を表し、公式戦通算78試合出場20ゴール1アシストという成績を残すと、昨年1