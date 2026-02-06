栗林商船 [東証Ｓ] が2月6日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.7％減の28.4億円に減り、通期計画の31.5億円に対する進捗率は5年平均の115.3％を下回る90.4％にとどまった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比38.8％増の3億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績であ