京阪ホールディングス [東証Ｐ] が2月6日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.2％減の351億円となり、通期計画の439億円に対する進捗率は80.0％となり、4年平均の80.4％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比75.4％増の87.8億円に拡大する計算になる。