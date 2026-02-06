森尾電機 [東証Ｓ] が2月6日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比75.3％増の4億3300万円に拡大し、通期計画の3億5000万円に対する進捗率が123.7％とすでに上回り、さらに5年平均の50.8％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は8300万円の赤字(前年同期は4億9700万円の黒字)に転落する