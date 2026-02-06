ロンシール工業 [東証Ｓ] が2月6日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比42.1％増の10.8億円に拡大し、通期計画の12億円に対する進捗率は90.0％に達し、5年平均の77.2％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比36.8％減の1.2億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ