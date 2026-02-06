日本モーゲージサービス [東証Ｓ] が2月6日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比16.2％増の12.2億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の11億円→16億円(前期は14億円)に44.8％上方修正し、一転して14.1％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.4