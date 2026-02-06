ニッコンホールディングス [東証Ｐ] が2月6日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.1％減の182億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の294億円→248億円(前期は239億円)に15.6％下方修正し、増益率が22.7％増→3.5％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予