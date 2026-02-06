ディア・ライフ [東証Ｐ] が2月6日後場(14:00)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常損益は3.1億円の赤字(前年同期は10.2億円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の8.3％→-14.6％に急悪化した。 株探ニュース