卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」は5日、女子シングルスのグループステージ第2戦が行われ、世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は、同8位の陳熠（中国）と対戦。ゲームカウント3－1で勝利し、グループステージ2連勝を飾った。近年、存在感を高めている21歳の中国選手からの白星。現地メディアも橋本の躍進を報じ、カットマンとしての脅威にも言及している。