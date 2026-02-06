首相官邸（災害・危機管理情報）は6日、公式Xを更新し、週末にかけての大雪に対する警戒を呼びかけた。【写真】気象庁防災情報「X」も注意を呼びかけ投稿では「【週末にかけて大雪に警戒】」と題し、「これまでの積雪に加えて、今週末にかけても、地域によって警報級の大雪や猛ふぶきとなるおそれがあります」と注意喚起。気象庁が公開している「今後の雪」などを確認し、最新の気象情報に留意した上で、身の安全を確保するよ