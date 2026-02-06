Image: kyorasunrise outdoor こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。メインとサイドに光源を備えたミニ懐中電灯「S15Pro Ti」。38gの軽量チタンボディに、750ルーメンのライトとミニプライバーが収まっています。仕事帰りにポストの中身を確認しながら、届いたばかりのダンボールをその場で開ける。そんな日常の何気ない動作をスムーズにしてくれる