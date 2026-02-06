アイスホッケー女子のカナダ対フィンランド、5日から12日に変更ミラノ・コルティナ五輪は6日の開会式に先立って、すでに一部の競技がスタートしている。ただ5日に予定されていたアイスホッケー女子の1次リーグでは、フィンランドチームで多くの選手がノロウイルスに感染し、試合が1週間延期になるという騒動が発生した。延期になったのは、世界ランキングの上位チームが戦うグループAのカナダ―フィンランド戦。フィンランドの