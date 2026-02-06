「選手村へ帰るバス待ち時間」カメラを向けると気づいたのはミラノ・コルティナ五輪は6日に開会式が行われるが、それに先立ってフィギュアスケートの団体戦が行われる。連盟の公式SNSでは練習後にバス待ちをする男子スケーターを“隠し撮り”。ほっこりする一幕にファンは歓喜している。リラックスムードが伝わってくる。「選手村へ帰るバス待ち時間。先にカメラに気づいたのは…」との文言で日本スケート連盟がSNSに投稿。写