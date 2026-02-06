坂出海上保安署 坂出海上保安署は５日、丸亀市の会社役員の男（47）を船舶安全法違反の疑いで逮捕し、６日、高松地検丸亀支部へ身柄を送りました。調べによりますと、男は、2025年８月17日、プレジャーモーターボートを運航して丸亀港に入港したところを海上保安官の立入検査を受け、最大搭載人員を超過して運航していたことが発覚しました。海上保安署は、任意で捜査を進めましたが、再三の呼び出