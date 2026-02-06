「ＫＥＲＡ」こと劇作家・演出家のケラリーノ・サンドロヴィッチの戯曲を様々な演出家が手掛けるプロジェクト「ＫＥＲＡＣＲＯＳＳ」の最新作「シャープさんフラットさん」が６〜７月に東京・新宿区の紀伊國屋サザンシアターＴＡＫＡＳＨＩＭＡＹＡなどで上演されることが６日、発表された。第７弾となる今回は演劇コントユニット「ジョビジョバ」のリーダーで、演出家・脚本家・俳優としても活躍するマギーが演出を担当。「