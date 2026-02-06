広島からＦＡ移籍２年目のオリックス・九里亜蓮投手が６日、宮崎キャンプ３度目のブルペンに入った。１日に３５０球、３日に２１０球を投げ、この日は１３０球。早くも合計の球数は６９０球を数え「いい感じにできている。自分が組み立てたプラン通りに今のところはいけている」と充実感を漂わせた。今後は徐々に球数を減らし、実戦登板に向けて調整していく計画。「１年間、けがなくローテーションを守って、イニングを投げる