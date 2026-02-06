制御棒をめぐるトラブルで、運転を停止していた柏崎刈羽原発6号機について、東京電力は9日に再起動する方針を明らかにしました。営業運転開始は来月18日に延期となる見通しです。6号機は先月21日に14年ぶりに再稼働しましたが、直後に制御棒の監視にかかわる装置の不具合を示す警報が鳴り、東電は再稼働からおよそ29時間後に原子炉を止め、原因を調べていました。東電はきょう、警報は、本来検知する必要がない電流の変化を検知し