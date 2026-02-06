けさ、熊本県菊陽町の国道で大型トラックと乗用車が衝突する事故があり、国道が一時、全面通行止めとなりました。きょう午前6時20分ごろ、熊本県菊陽町の国道で大型トラックと乗用車が衝突しました。警察によりますと、大型トラックの運転手が病院に運ばれましたが意識はあり、乗用車の運転手は軽傷だということです。この事故の影響で、国道が一時、全面通行止めとなりました。警察は、どちらかの車両が中央線からはみ出たとみて