西武の西川愛也外野手（26）が6日、南郷春季キャンプでランチ特打に臨み、100スイングで計6本の柵越えを放った。昨季は124試合で打率・264、10本塁打を記録。昨季はゴールデン・グラブ賞を初受賞するなど飛躍の1年を過ごした。「（昨季は）数字的なタイトルが取れなかった。今年は最多安打を取りたい」と目標を掲げている。