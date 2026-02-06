5日、都内で行われた「プリントスタジアム presented by 三井不動産」オープニングイベントに、俳優の本田望結（21）や、カーリングの藤澤五月選手（34）らが登場した。【映像】本田望結、屋外リンクでの誘惑を語るフィギュアスケーターとしても活躍する本田。スケートリンクを使用する際に、我慢していることがあると語った。本田「屋外のリンクってジャンプが禁止されてたりすることもある。すごくジャンプしたいけど我慢す