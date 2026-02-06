栃木県の高校内での暴力行為の動画が、SNS上で拡散された問題で、栃木県警は男子生徒を傷害の疑いで書類送検しました。この問題は、去年12月19日、栃木県内の県立高校のトイレで1人の男子生徒が別の生徒に殴る蹴るの暴行を加える様子を撮影した動画が拡散されたものです。宇都宮地検によりますと、5日、警察は暴行を加えたとみられる男子生徒を傷害の疑いで書類送検し、宇都宮地検が受理したということです。捜査関係者によります