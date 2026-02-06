俳優柄本時生（36）が、舞台「シャープさんフラットさん」（6〜7月、東京・紀伊國屋サザンシアターなど）で主演することが6日、発表された。劇作家ケラリーノ・サンドロヴィッチ氏の戯曲を、さまざまな演出家が手がける「KERA CROSS（ケラ・クロス）」シリーズの第7弾。同作は、ケラ氏が主宰する劇団ナイロン100℃結成15周年記念公演として08年に上演された、半自伝的戯曲となる。シャープさん・フラットさん＝「世の中の価値観か