東京都清涼飲料協同組合・東京清涼飲料水工業組合（東清飲）は1月16日、都内で新年賀詞交歓会を開き、今年の清涼飲料業界の盛り上がりに期待を寄せた。冒頭あいさつを行った森田晃生理事長は昨年の猛暑に触れ、「暑いからというのはほんの少しの理由であって、皆さんに広まっていた不景気感により買い控えの風潮があったと推察する。今年は株価も上がっており、ガソリンの暫定税率も撤廃され、お客様の財布の紐も緩むかもしれ