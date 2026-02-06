ミリ単位のエッジのコントロールやトリックの高さが求められるスキーやスノーボードのオリンピック代表を支えるために、GoogleがAIを活用して映像分析を行うトレーニングツールを構築したことを明らかにしました。Team USA tech: Google AI helps skiers, snowboarders’ trickshttps://blog.google/innovation-and-ai/infrastructure-and-cloud/google-cloud/us-ski-snowboard-tool-winter-olympics-2026/スノーボードのマディ・