歌舞伎俳優の中村勘九郎が５日の歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（２６日千秋楽）で落馬したアクシデントから一夜明けた６日、昼の部「弥栄芝居賑（いやさかえしばいのにぎわい）猿若座芝居前」から予定通り出演している。夜の部「一谷嫩軍記（いちのたにふたばぐんき）陣門・組打」で熊谷次郎直実を演じる勘九郎は５日、花道で落馬。受け身を取る形で着地して客席には落ちなかった。その後も演技を続けて最後まで演じきり