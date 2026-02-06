女優の南沢奈央が６日、東京・日比谷シアタークリエでこの日開幕する舞台「２時２２分ゴーストストーリー」（加藤シゲアキ主演、同所で３月１日まで）のプレスコールを行った。１月１日にタップダンサーで俳優の安達雄基と結婚を発表して以来、初の公の場。囲み取材に応じた南沢は結婚には触れなかったが、現場の雰囲気について「緊張感もあるけど明るかった。１回来たら絶対にもう１回見たくなる作品」とアピールした。本