警視庁薬物銃器対策課は6日までに、違法薬物密輸の運び役を募集したとして、職業安定法違反（有害業務目的紹介）容疑で、会社員寺内典明容疑者（50）＝千葉県四街道市＝を逮捕した。別の人物が募集した運び役を指示役に紹介したとして、同法違反（労働者供給）の疑いで職業不詳津森俊昭容疑者（43）＝東京都品川区＝も逮捕。同課によると、薬物事件で職業安定法を適用するのは全国初。また同課は、昨年6月にタイから液体大麻を