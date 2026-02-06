巨人はバレンタインデーとホワイトデーに向けたギフトアイテムを６日からジャイアンツ公式オンラインストアで予約販売すると発表した。東京ドームとキャンプ地（宮崎・那覇）の公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」では、一部の商品を８日から取り扱う。アクリルスタンドは、バレンタインデーとホワイトデーのペア仕様で展開。選手のミニチュアチャームが揺れる2つの台座を連結させると、かわいいハート形が浮かび