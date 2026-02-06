日本銀行の金融政策修正に伴い、住宅ローン金利の動向に注目が集まっています。特に、多くの利用者が選択している「変動金利」に関しては、将来的な金利上昇による返済額増加のリスクが現実味を帯びてきました。 本記事では現在の金利水準と借り換えコスト、そして総返済額のシミュレーションに基づいた判断基準を解説します。 現在の変動金利と固定金利の「スプレッド」を直視する 借り換えを検討する