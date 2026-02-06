米男子ゴルフツアーの「フェニックス・オープン」初日（５日＝日本時間６日、アリゾナ州ＴＰＣスコッツデール・スタジアムＣ＝パー７１）、日没サスペンデットとなり、ホールアウトした松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、ボギーなしの６８のラウンドで３アンダー、首位と５打差の暫定１３位だった。同大会で過去２勝（２０１６、１７年）をマークしている松山は前半の６番パー４でバーディーを奪取すると、後半の１