阪神・佐藤輝明内野手（２６）が沖縄宜野座キャンプ第２クール初日となった６日、まさかのアクシデントに見舞われた。午後からのフリー打撃に臨んだ佐藤だが、打撃投手の投じた球が太もも付近を直撃。「うわぁ」と叫びながらそのまま大の字に倒れこみ、スタンドに詰めかけた虎党からは悲鳴が上がった。すぐさまバッティングピッチャーが謝罪すると、大丈夫というジェスチャーをした虎の主砲。しかしトレーナーに付き添われな