2月17日に行われるFCソウル対サンフレッチェ広島のAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第8節の会場が、本来のFCソウル本拠地「ソウルワールドカップ競技場」ではなく「木洞（モクドン）運動場」で開催されることになった。FCソウルが2月6日、公式SNSを通じて発表した。アジアサッカー連盟（AFC）は先週、木洞運動場の実地調査を実施した。照度、選手・審判控室、電光掲示板、付帯施設など一部項目が基準に満た