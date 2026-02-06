ボーイズグループ&TEAM（エンティーム）のハルア（HARUA）が、韓国ファンに対して謝罪した。ハルアが日本メディアとのインタビューで語った内容が最近、一部で批判を受け、それに対応した格好だ。【写真】可愛さ限界突破…ハルアのあざとい自撮り問題となったインタビューは、『日経エンタテインメント！』3月号に掲載された。そこでハルアは、韓国デビューについて「日本でちょっとずつ結果が出てきている時期だったので、気