【AMAKUNI超機神 ジェネシックガオガイガー】 2026年12月～2027年1月 発送予定 価格：88,000円 ホビージャパンは、完成品トイ「AMAKUNI超機神 ジェネシックガオガイガー」をホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店にて予約受付を開始した。発送は2026年12月～2027年1月を予定し、価格は88,000円。 本商品はOVA「勇者