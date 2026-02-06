モデル・タレントのみちょぱこと池田美優さんの夫で俳優の大倉士門さんも、夫婦2ショットの写真を自身のSNSに投稿。妻の妊娠について報告しました。【写真を見る】【 みちょぱ 】夫・大倉士門「僕たち家族のもとに新しい命を授かりました」父親としての意気込みも大倉さんは「この度、僕たち家族のもとに新しい命を授かりました。無事に生まれてきてくれることを願い、サポートしていきたいと思います。」と、意気込みを綴りました