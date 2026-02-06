大館市で雪の重みで倒壊した建物の写真が撮影され、ABSあきたアプリに投稿されました。倒壊によるけが人はいません。大館市御成町のJR大館駅前にある大館朝市だった建物です。6日正午ごろに市民が撮影しました。市によりますと、5日午後6時ごろに雪の重みによって倒壊したとみられます。大館朝市は2023年をもって閉業していて、建物は現在使われておらず、巻き込まれた人やけがをした人はいません。民間所有の建物のため、市は所有