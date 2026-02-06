スポーツにおいて、非常に重要な要素となるのがサポーターの声援だ。ホームであれば非常に心強く、アウェーであれば相当なプレッシャーとなる。Jリーグは２月６日の新シーズン開幕を前に「選手が語る、応援のリアル」と題した動画をアップ。「【応援の力】をテーマに、声援を受けて戦う選手たちを直撃。2025シーズン、最も圧を感じた相手サポーターは？」と伝え、インタビューを公開した。FC東京の橋本拳人や佐藤恵允、川崎