お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が5日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。噂で聞いて素晴らしいと感じた撮影現場の差し入れについて語った。今月はザ・マミィの酒井貴士をマンスリーアシスタントに迎え、この日はゲストとしてデニスの2人が出演。デニスの植野行雄は俳優としても活動していることから、撮影現場での手土産、いわゆる差し入れ選びが話題となり「ボケて、ケバ