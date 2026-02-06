トヨタ自動車は6日、佐藤恒治社長が同日午後3時半から東京都内で緊急記者会見すると発表した。午後2時に公表する2025年4〜12月期決算とは別の内容という。詳細は明らかにしていない。トヨタは例年、決算に合わせて記者会見や説明会を実施してきたが、今回は設定していなかった。自社メディア「トヨタイムズ」でも中継する予定としている。