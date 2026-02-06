５日に放送されたフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」は、ミラノ・コルティナ五輪特集。ノルディック複合で活躍した荻原次晴氏がメダル個数をリアル予想した。浜田雅功から今回の五輪はメダルはどれだけとれそうか？と聞かれた荻原氏は「めちゃくちゃ取れます。日本選手団１２０人いますが１２０個！」と威勢良く言い、スタジオは「いやいや〜」とさすがにツッコミ。すると荻原氏は「メダル予測、難しい。我々は専門で、リ