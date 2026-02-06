ＦＣ東京は６日、百年構想リーグの開幕・鹿島戦（７日、味スタ）に向け、小平グラウンドで最終調整した。今季はＤＦ稲村隼翔、ＭＦ山田楓喜、岡山から復帰のＭＦ佐藤龍之介ら戦力補強に成功し、２５年リーグ戦覇者の鹿島をホームに迎える。また、ともに期限付き移籍で加入していたＦＷマルセロヒアン、長倉幹樹を完全移籍で獲得した。主将には、昨季途中に５年ぶりにチームに復帰したＤＦ室屋成が就任した。＊＊