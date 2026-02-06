阪神・佐藤輝明内野手が６日、沖縄・宜野座キャンプのフリー打撃で右半身に死球を受けてもん絶した。昨季までロッテでプレーした通算１８４試合登板の西村打撃投手のボールが直撃した。「ウォー！」と声を出して大の字に寝転び、スタンドは騒然。トレーナーが駆け寄り、手を上げて大丈夫ポーズを取った後に自力歩行でベンチ裏に下がった。４０本塁打、１０２打点の２部門でセ・リーグ２冠に輝いた昨季は死球ゼロだったが、思わ