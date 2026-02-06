2026年2月5日の情報番組「あの本、読みました？」（BSテレ東）は累計210万部を超えた人気シリーズ「成瀬」シリーズを書いた作家の宮島未奈さんが登場、書店関係者らが成瀬の魅力に迫った。鈴木保奈美「成瀬は一億総地元の連れという感じかな」成瀬シリーズは滋賀県大津市に住む破天荒で猪突猛進の中学生、成瀬あかりの青春を描いた「成瀬は天下を取りにいく」（2023年、新潮社）が大ヒット、本屋大賞にも輝いた。その後、「成瀬は