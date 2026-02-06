東海地方は、明日7日(土)は冬型の気圧配置が強まり、次第に強い寒気が流れ込むでしょう。今回の寒気は、8日(日)をピークに強まる見込みです。岐阜県を中心に大雪になり、静岡県などでも雪の降る所があるでしょう。真冬の寒さと大雪に備えるようになさってください。春の暖かさは今日6日(金)まで今日6日(金)、本州付近を寒冷前線が通過していますが、前線の活動は弱く、東海地方への影響は小さくなっています。午後は、次第に冬型の