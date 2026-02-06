◇米男子ゴルフツアーフェニックス・オープン第1日（2026年2月5日アリゾナ州TPCスコッツデール・スタジアムC＝7261ヤード、パー71）第1ラウンドは日没サスペンデッドとなった。久常涼（23＝SBSホールディングス）は5バーディー、2ボギーの3アンダー68で回り、トップと5打差の暫定13位で滑り出した。ホールアウトした久常は「前半は風もなかったし、いいショットも多かったので、もう少し伸ばしたかったけど。まあ良か